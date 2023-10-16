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營利事業房地合一稅198億元創新高 北市繳稅大戶

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

根據財政部最新公布統計，今年營利事業繳交的房地合一稅收，創下歷史新高的198億元，反映公司交易不動產在過去一年有明顯獲利，其中繳稅大戶是台北市，今年營利事業的房地合一稅收高達64億元，占比超過3成，相較於個人房地合一稅收王以台中為主，營利事業的房地合一稅則是北市明顯領先其他都會區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人的房地合一稅收長期以台中市最多，反映當地市場交易熱絡，個人出售不動產價格有明顯上揚，不過營利事業就完全不同，北市在近三年都是遙遙領先其他區域，今年稅收甚至比台中多出將近1倍，反映公司在交易北市不動產時有明顯獲利，尤其法人持有一些商用不動產，或者開發商出售不動產時，多屬於大型或較大的開發案，因此北市成為營利事業的房地合一繳稅大戶。

營利事業的房地合一稅統計顯示，2023年全國稅收198億元，比起去年同期的172億元增加15%，繳稅大戶是台北市的64.4億元，年增8%，其次是台中市的32.9億元，年增32%，高雄市則是25.5億元，年增約4成，桃園市則是22.9億元，年增約44%，增幅位居所有都會區之冠。

曾敬德表示，2022年後營利事業的房地合一稅開始暴增，一來是反映不動產出售時價格明顯翻揚，一方面則是2021年上路的房地合一稅2.0有關，新制改革為法人比照個人課稅，營利事業依持有期間按差別稅率分開計稅(45%、35%、20%)，防止個人藉設立營利事業短期交易來避稅，稅率調整下也帶動稅收明顯增加。

房地合一稅 財政部

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