稅收估超徵逾千億？ 財政部：與事實不符 將持續精進稅收估測

有媒體報導今年稅收超徵千億，學者批黑箱作業，超徵稅收作特別預算財源，財政部今（14）日表示，相關說法與事實不符，總預算與特別預算相輔相成，財政部也持續精進稅收估測。

財政部表示，每年預算籌編期間，綜合考量國內外經濟情勢及經濟成長率，並參酌各稅目特性、近年實徵情形、稅制調整等因素，覈實推估編列。

不過年度預算籌編至預算執行時間落差近二年，期間可能發生國內外經濟情勢變動或遇重大事件影響全球經濟發展、我國消費、商品進出口及營利事業獲利等狀況，致稅收實徵數高或低於預算數。

近年來稅收優於預期，財政部視歲入歲出狀況，審酌增加還本數或累計歲計賸餘，提升財政韌性，例如107年度起連續五年總預算歲入歲出賸餘逾千億元，各該年度原編列債務舉借數合計4,825億元均未執行，並執行債務還本合計4,287億元，且增加還本940億元，五年度總預算計已實質還本達5,227億元。112年度歲入執行良好，該部已於6月全數執行總預算債務還本預算數1,110億元，編列債務舉借1,732億元尚未執行。

財政部進一步表示，總預算係政府每一年度必須辦理之常態性預算；至特別預算則依預算法及各特別條例規定，因應國家遭逢特殊事故及推動重大政事而編列，財源多以債務舉借及歲計賸餘支應，兩種預算相輔相成，均依法定預算程序經立法院審議、總統公布後由行政機關據以執行，且其執行結果均受立法院及審計機關審核監督。

財政部強調，媒體報導指政府在編列稅課收入預算上的「黑箱作業」，並以低估預算，造成實徵數超過預算數，且以增加之稅收充作超徵稅收作為特別預算財源一節，絕非事實。財政部歡迎各界對本部業務提供指教，但希望就事論事，任何意見均應本於事實，理性提出建議。

財政部說明，近年來該部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長適時增加還債，中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數之比率（下稱債務比率）已由101年底36.3%逐年下降，113年度預算案數該比率為30.2%（截至112年9月底長期債務實際數為5兆8,338億元，債務比率實際數27.2%），距債務存量40.6%，尚有10.4個百分點。

財政部進一步說明，今年已成立「財政部稅收估測專案小組」，並將相關建議納入113年度各項稅收估測之參考；另委外研究「精進中央政府內地稅稅收估測模型」；研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，以期稅收估測更貼近實際。

財政部最後強調，我國財政管理成效獲國際信用評等公司肯定，110年度及111年度惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構將我國信用評等調升或給予正向評價，肯定我國優異財政表現。瑞士洛桑管理學院公布之「2023年世界競爭力年報」，我國「財政情勢」進步4名到第6名，反映政府持續減少舉債與增加還本，落實財政健全。

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