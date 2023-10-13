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前九月總稅收2.7兆 證交稅有望10月提前達標

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部表示，證交稅有望在10月就提前達成全年預估的目標。示意圖／ingimage
財政部表示，證交稅有望在10月就提前達成全年預估的目標。示意圖／ingimage

財政部今（13）日公布最新全國稅收統計，9月總稅收1,169億元，年減465億元，前九月總稅收2兆7,905億元，年增6.3%。其中證交稅9月實徵157億元，年增24.5%，連續五月正成長。

累計前九月證交稅1,446億元，較上年同期增加85億元，年增6.2％。財政部表示，證交稅有望在10月就提前達成全年預估的目標。

證交稅 財政部

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