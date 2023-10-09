遺產管理人若公示催告 遺產稅申報期限不受最高九個月限制
財政部中區國稅局民權稽徵所表示，一般遺產稅案件納稅義務人應於被繼承人死亡之日起六個月內申報遺產稅，如具有正當理由不能如期申報，應於申報期限屆滿前以書面申請延期，申請延長期限以三個月為限。但由法院指定遺產管理人者，自遺產管理人指定之日起算申報期限，又遺產管理人依民法第1179條規定，聲請法院辦理公示催告程序者，可於申報期限內申請延長期限至公示催告期限屆滿一個月內辦理。
民權稽徵所說明，遺產管理人因須聲請法院依公示催告程序限定一年以上期間由被繼承人之債權人報明債權，其於法令規定期間未屆滿前，無法確定被繼承人死亡前未償債務並自遺產總額中扣除，如此，遺產管理人無法於「6+3」個月內清點財產，正確申報遺產稅，是申報期限准予延長至該催告期間屆滿後一個月內提出申報。
民權稽徵所提醒，遺產管理人仍應在申報期限內完成遺產稅申報，若是無法如期申報，也應於期限內申請延期申報，以免遭處罰鍰。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 法拍創新低 為何房市不好斷頭少？專家曝一關鍵
▪ 近2年竹北量縮價反增 信義房屋專家分析原因
▪ 雙北離捷運站近…他問「買房還要加購車位？」 過來人喊：沒車也要買
▪ 百億大案連發 炒熱區域話題…帶動都更
▪ 月薪6萬台中房子要買多少價位？ 網點這1處「附近隨便選」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言