怎樣讓房東願意繳稅又不轉嫁？租客聯盟拋2招一次解決
為提高房東參與公益出租意願，行政院於5日通過住宅法修正草案，將「公益出租人的租賃契約資料及租賃所得，不得作為課稅查核依據」明確入法。
租客聯盟表示，之前內政部雖一再口頭保證「絕不提供租補資訊給財政部查稅」，但這顯然違反《稅捐稽徵法》民眾應誠實納稅，且各機關不得拒絕稅捐稽徵單位要求提供資料查稅的規定，實屬「掩耳盜鈴」。
因此在房東普遍信任度不高下，本次修法目的就是將「掩耳盜鈴」行為法條化，來提高房東不被查稅的「信心」，促使租補進一步達標。
但這樣的修法，不過是一種頭痛醫頭，腳痛醫腳的法規違建。期以此繞過稅捐法規，達成租補的數量目標，不僅在法理上難以通順，也無法真正解決問題。
首先，適用「公益出租人」身分的房東在租屋市場仍為少數，本次修法仍然沒辦法解決整體的租屋黑市問題，屬於「被罵到哪裡，才改到哪裡」的擠牙膏修法。
其次，租屋黑市問題並不只是「領不到租補」，也包含租金難以抵稅、租客難以設籍、租屋資訊無法管理、品質難以控管等問題。難道未來針對租客普遍無法設籍，政府也要針對《戶籍法》再打一個修法補丁嗎？
最後，即便修法通過，難道房東就會對租屋事實「非常有信心」嗎？還是仍然多一事不如少一事，拒絕房客申請租補呢？相信租屋族內心均有答案。
相較於這種擠牙膏、搭違建的修法方式，租客聯盟的主張是：誠實正視租屋黑市，推動稅制改革：
1. 住宅租賃所得採「分離課稅」、單一輕稅，不再併入個人綜合所得稅計算，大幅降低房東稅賦負擔，亦避免稅負轉嫁房客。
2. 配套訂定全面性「大赦條款」，只要房東依新稅制申報，過往逃漏稅既往不咎；但若仍抱持僥倖心態的房東，後續則嚴查嚴罰。
租客聯盟表示，聯盟的稅制改革主張，是基於解決問題的務實考量，著眼於能有效引導租屋市場透明化，從而根本性解決整體房客不能「領租補」、「設戶籍」、「抵稅賦」的陳年弊端，使租屋成為更加穩定、合理的居住選項。
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