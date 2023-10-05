離全民減稅更近一步！CPI漲、綜所稅免稅額可望調升到「這數字」

距離全民減稅又更近一步！主計總處今（5）日公布最新消費者物價指數，截至今年9月CPI較前次綜所稅免稅額調整時，累計漲幅達5.33%，遠超過調整標準，估明年度綜所稅免稅額等將調升，2025年5月報稅時可望全民減稅。

若依目前漲幅推估，綜所稅免稅額有機會從9.2萬元調升至9.7萬元，標準扣除額可望從12.4萬元調升至13.1萬元，薪資特別扣除額、身障扣除額可望從20.7萬元調升至21.8萬元。

不過財政部表示，實際上要等10月CPI數字出爐才會確定，財政部會在年底前依據主計總處數字來計算，並將結果公告。

《所得稅法》規定，若當年度CPI較前一次免稅額等額度調整時，累計漲幅達3%時，將依據漲幅來調升下一年度的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額等額度。

也就是說，今年CPI累計漲幅若達標，明 (2024) 年綜所稅免稅額等額度將調升，後 (2025) 年報稅可適用。

今年CPI漲幅是否達標，要看去年11月至今年10月間CPI平均數，與前次調整（也就是2022年）時相比。財政部每年會在年底前公布次年適用的免稅額等額度，並正式宣布調整與否。

主計總處今日公布9月CPI，去年11月至今年9月，CPI較前次免稅額等額度調整時的累計漲幅達5.33%，遠超過調整基準的3%，若照目前漲幅推估，綜所稅免稅額有機會從9.2萬元調升至9.7萬元，標準扣除額可望從12.4萬元調升至13.1萬元，薪資特別扣除額、身障扣除額可望從20.7萬元調升至21.8萬元。

若以四口之家的雙薪家庭來看，可多扣免稅額2萬元，標準扣除額多扣1.4萬元，薪資特別扣除額多出2.2萬元，若以稅率5%計算，將可多省稅2,800元。

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