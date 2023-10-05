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未婚女臨終處置房產 繼承最省稅媽媽卻否決 原來有這後果

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

不婚、晚婚或是離婚，在目前台灣社會相當普遍，許多人形容是單身貴族，不過當發生繼承時，往往會出現意想不到的情況。

正業地政土事務所所長鄭文在表示，最近有一案例，一位未婚50歲女子與媽媽及弟弟同住，房子則是在她名下。該女子身體不好，臥病在床，這幾年生活都靠母親打理。

最近該女子健康情況惡化，媽媽擔心萬一走了後續房子移轉問題，於是透過介紹向鄭文在詢問。媽媽希望女兒把房子過戶給弟弟，用生前贈與或是買賣都可以，儘早處理，讓母子不用為房事煩惱。

由於民國105年開始課徵房地合一稅，考量若採贈與，未來弟弟再出售時，取得成本為公告價值，而出售價格為實價，如此將面臨驚人房地合一稅，因此決定以買賣方式將房屋登記給弟弟。

不過在簽立買賣契約當天，女子雖然意識清楚、還能簽名，但已氣若游絲，於是鄭文在臨時喊卡，請媽媽到一旁協商，改以繼承方式移轉所有權，因為繼承案件可免繳納房屋契稅及土地增值稅。

鄭文在表示，媽媽聽這建議當場臉色一沉，直接否決繼承，寧願多繳契稅及土地增值稅。鄭文在不解，省錢省稅何樂而不為？經詢問才知道，原來媽媽和前夫感情不睦、離婚多年，如果這個女兒往生了，前夫也能分到房子。

因為按照民法第1138條規定遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。

該女子未婚，也沒有小孩，該房屋將由第二順位父母親繼承取得，屆時，這個房屋將會由她和前夫一人一半。媽媽想起以往的含辛茹苦，老淚縱橫表示「即使要多繳房屋契稅及土地增值稅，也要用買賣」。

鄭文在表示，了解內情後，他不再多說，立刻幫姐弟簽立買賣契約書，並且辦理相關銀行貸款及國稅局二親等買賣認定等相關手續。

鄭文在表示，女兒未婚，父母親感情不睦離婚，讓可以省稅的繼承方式最後以買賣處理，但結果也是好的。試想，房屋若由父母親繼承，多年怨偶一人一半房屋產權，這間房屋該由誰來住？繼承雖省稅，但問題可能更大。

房地合一稅 離婚 遺產

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