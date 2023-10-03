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稅收估超徵千億 財長：將少舉債

聯合報／ 記者朱漢崙翁至威／台北報導

財政部長莊翠雲昨天表示，今年稅課收入要達到預算數沒問題，初估中央政府稅收可望超徵（稅收超過預算數）一千億元，不過，實際稅收仍需觀察九月的營利事業所得稅暫繳情形。

莊翠雲昨赴立法院財政委員會報告備詢，國民黨立委賴士葆、曾銘宗等關注稅收概況。莊翠雲說，今年截至八月底稅收目標達成率已有百分之八十一（二兆九二一億元，較去年同期增加一九○三億元），全年稅收會超徵，但不會到四千億元這麼多。

至於超徵稅收是否比照今年「還稅於民」？莊翠雲回應，稅收若超徵，第一個要做的一定是減少舉債，因為財政能量需要長期累積。

國民黨 所得稅 財政部

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