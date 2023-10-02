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財長莊翠雲：今年稅收估計可超收千億 將先減少舉債而非還稅於民
財長莊翠雲今日在財委會備詢時指出，今年2兆5,796億元的歲入目標一定會達成，同時也會有超徵數，估計今年中央政府稅收應可超徵千億元。
立委賴士葆質詢時指出，今年稅收應可望有4千億元的超徵，對此，莊翠雲表示，目前到8月底止，今年稅收目標達成率已有81%（2兆921億元，較去年同期增加1903億元），全年稅收會有超徵，但不會到4000億元這麼多，最主要的變數在於9月的營利事業暫繳稅款，財政部已放行企業在今年上半年若受疫情影響，可以申請「免暫繳」，因此預計到10月中旬才能算出受影響的幅度。
立委曾銘宗則接著提問，今年前八月稅收2兆4581億元，年增8.7%，今年稅收要達到全年預算數是否沒有問題？莊翠雲表示，目前看來超過千億應無問題，但要等營所稅9月暫繳稅收入帳之後，才會更明朗。
賴士葆詢問，倘若稅收超徵，是否再度「還稅於民」？莊翠雲則表示，稅收若超徵，第一個要做的一定是減少舉債，因為財政能量是需要長期累積的。
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