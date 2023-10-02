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財長：房市量縮價盤 將和內政部討論採取打擊養地措施

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲（圖）備答詢。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲（圖）備答詢。記者許正宏／攝影

財政部長莊翠雲今日在財委會上備詢時指出，由於平均地權條例主管機關是內政部，將會和內政部討論，如何以差別稅率來抑制特定區域範圍的養地行為，以及對於地方政府「反向操作」，以偏低的稅率來反向養地，財政部也將和內政部討論解決方案。

莊翠雲表示，在平均地權條例新制以及中央銀行採取第二戶成數以7成為限等新措施之後，預售屋成交量已顯著減少，她並以「量縮價盤」形容當前房市。

至於立委提問建商待銷售房屋在五年內課單一稅率是否有討論空間？莊翠雲指出，差別稅率在2%至3.6%訂在2年內，這是參考現在各縣市有訂在一年半，也有訂在3年的，所以折中採取2年，不太可能延到5年。至於囤房稅被轉嫁到購屋者或租客身上，莊翠雲認為，若用轉嫁模式，也要看消費者接受度。

莊翠雲在答覆立委林楚茵、高嘉瑜等人質詢時也表示，對於地方政府課徵的囤房稅率，如果標準太低，低於財政部所訂定的差別稅率基準，那麼相關的稅損，例如，地方政府從1.2%降至1%的稅損，財政部就不會補貼。

此外，立委鍾佳濱也要求財長，除了課囤房稅來打擊囤房之外，也要求財政部修改土地稅法來調整地價稅、打擊養地，對此，莊翠雲指出，由於平均地權條例主管機關是內政部，因此將會和內政部討論，如何以差別稅率來抑制特定區域範圍的養地行為，以及對於地方政府「反向操作」，以偏低的稅率來反向養地，財部也將和內政部討論解決方案。

囤房稅

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