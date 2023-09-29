汽柴油貨物稅 續降至年底

謝先生（化名）買進桃園區的重劃區房產，買對了，不到兩年，漲了八成，賣出大賺330萬元。剛好和公司的勞動契約約滿，他想續，公司不肯，據此，他申報了「非自願性因素」。北區國稅局駁回，官員說，定期契約期滿不算非自願。房地合一稅課148.5萬元。

2023-09-28 22:36