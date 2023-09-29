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汽柴油貨物稅 續降至年底

聯合報／ 記者翁至威／台北報導

財政部昨天表示，為協助穩定國內物價，行政院已核定自十月一日至十二月卅一日，繼續機動調降汽油、柴油貨物稅應徵稅額。

財政部說，因應俄烏戰爭情勢，造成物價波動，為協助廠商降低成本、緩解物價上漲趨勢，行政院之前核定七月一日至九月卅日機動調降汽油、柴油貨物稅。不過，受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，今年第三季以來國際油價明顯反彈。

官員指出，考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，行政院副院長鄭文燦日前主持行政院穩定物價小組會議，他在聽取相關部會評估意見後，指示延長機動調降汽、柴油貨物稅措施三個月至十二月卅一日止。

物價 貨物稅 原油價格

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