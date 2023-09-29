汽柴油貨物稅 調降至年底

為協助穩定物價，行政院昨（28）日核定繼續機動調降汽、柴油貨物稅至今年12月31日，財政部呼籲業者將降稅利益如實反映，降低商品售價。

汽柴油降稅措施原至今年9月30日屆期，不過由於物價仍在波動，行政院穩定物價小組23日拍板再延三個月至年底，昨日正式核定。

汽油由每公升徵收6.83元調降2元至4.83元，降幅29.3%；柴油由每公升徵收3.99元調降1.5元至2.49元，降幅37.6%。財政部估算，三個月合計減稅利益約72億元。財政部指出，受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響下，今年第3季以來，國際油價明顯反彈。

考量近期國際原油價格變動仍有較多不確定因素，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，照顧民生，行政院23日召開穩定物價小組會議，聽取相關部會評估意見後，拍板延長機動調降汽油、柴油貨物稅至年底。

而為掌握中秋節商品及重要民生物資供應及價格情勢，行政院副院長鄭文燦日前在穩定物價小組中，要求法務部等物價聯合稽查小組成員，持續關注物價波動情形。

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