營業用牌照稅10月開徵！免稅電動車輛倍增 可能和觀光潮、租車旅遊相關
今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期間至10月31日。新北市稅捐稽徵處今（26）日表示，今年開徵輛數、稅額分別年增4.5%、3%，成長動力來自營業用小客車，可能與疫後觀光熱潮、民眾租車旅遊有關。
另外在免稅車輛方面，全國下期免牌照稅車輛共95.8萬輛，年增約4.2萬輛，其中以電動車輛成長最多，從去年2.6萬輛成長到近5萬輛，幾乎倍增。
使用牌照稅每年開徵兩次，自用車是在4月開徵，營業用車則分為上下期，上期在4月、下期於10月開徵。
新北市稅捐稽徵處長張世玢指出，今年營業用車輛全國查定輛數約28.4萬輛，年增1.2萬輛，成長4.5%；查定稅額則約12.3億元，約年增3,651萬元，成長約3%。
以六都來看，台北市增加車輛6,043輛最多，年增4.8%；其次則是桃園市增加1,270輛，年增6.3%；第三名則是台南市增加1,140輛，年增4.9%。
若以車種來看，以營業用小客車增加9,471輛最多，年增約6%，主因國旅自由行風氣，家庭租車自駕旅遊蔚為風潮，租車業者新掛牌小客車增加所致；另外營業用貨車成長1,944輛，可能是因網購盛行，物流用車增加。
財政部賦稅署表示，為簡政便民及節能減碳，自今年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書歸戶服務，每張歸戶繳款書以五筆車籍為限，已申請歸戶之車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。據統計，已辦理歸戶者共1,032人、共1.1萬輛。
▪ 財務撐不住？基泰建設市值逾百億「基泰忠孝」大樓要賣了
▪ 建商轟囤房稅是懲罰稅「繳稅16年等於財產沒收」
▪ 科技業都買不下去！竹北1坪飆80萬 房仲曝：「他們」沒在怕
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 公寓大樓比一比！士林價差最懸殊 這三區公寓還有4字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言