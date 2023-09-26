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營業用牌照稅10月開徵！免稅電動車輛倍增 可能和觀光潮、租車旅遊相關

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期間至10月31日。示意圖。本報資料照片
今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期間至10月31日。示意圖。本報資料照片

今年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月1日開徵，繳納期間至10月31日。新北市稅捐稽徵處今（26）日表示，今年開徵輛數、稅額分別年增4.5%、3%，成長動力來自營業用小客車，可能與疫後觀光熱潮、民眾租車旅遊有關。

另外在免稅車輛方面，全國下期免牌照稅車輛共95.8萬輛，年增約4.2萬輛，其中以電動車輛成長最多，從去年2.6萬輛成長到近5萬輛，幾乎倍增。

使用牌照稅每年開徵兩次，自用車是在4月開徵，營業用車則分為上下期，上期在4月、下期於10月開徵。

新北市稅捐稽徵處長張世玢指出，今年營業用車輛全國查定輛數約28.4萬輛，年增1.2萬輛，成長4.5%；查定稅額則約12.3億元，約年增3,651萬元，成長約3%。

以六都來看，台北市增加車輛6,043輛最多，年增4.8%；其次則是桃園市增加1,270輛，年增6.3%；第三名則是台南市增加1,140輛，年增4.9%。

若以車種來看，以營業用小客車增加9,471輛最多，年增約6%，主因國旅自由行風氣，家庭租車自駕旅遊蔚為風潮，租車業者新掛牌小客車增加所致；另外營業用貨車成長1,944輛，可能是因網購盛行，物流用車增加。

財政部賦稅署表示，為簡政便民及節能減碳，自今年7月1日起，各地方稅稽徵機關提供使用牌照稅繳款書歸戶服務，每張歸戶繳款書以五筆車籍為限，已申請歸戶之車輛車籍如無移轉管轄，不必每年申請。據統計，已辦理歸戶者共1,032人、共1.1萬輛。

牌照稅 免稅 電動車 減碳

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