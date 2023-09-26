扣繳單位付租金 留意扣繳率、期限
南區國稅局表示，營利事業、機關團體等扣繳單位給付租金時，扣繳義務人除應注意依所得稅法相關規定辦理扣繳稅款及申報扣（免）繳憑單外，還要注意租金扣繳率及憑單申報期限，會因出租人是否為我國境內居住個人，或營利事業有無境內固定營業場所，而有所不同。
南稅局說明，出租人為我國境內居住個人或在境內有固定營業場所之營利事業（不含已依法開立統一發票者），扣繳單位給付租金時，扣繳義務人應按扣繳率10%扣取稅款後，於次月10日前向國庫繳清，並在次年1月底前向國稅局辦理扣（免）繳憑單申報。
若出租人為非我國境內居住個人或在境內無固定營業場所之營利事業，扣繳單位給付租金時，應按扣繳率20%扣取稅款，於給付之日起10日內向國庫繳清並向國稅局辦理扣（免）繳憑單申報。
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