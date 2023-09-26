快訊

新北、高雄市府聯手查台農 「綠雞蛋」初步結果出爐

免徵貨物稅車輛 改變用途要繳稅

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

財政部台北國稅局表示，免徵貨物稅車輛因改變用途而不符免稅規定者，除貨物稅條例第12條第5項所定車輛外 ，應於轉讓或移作他用次日起30日內，向主管稽徵機關申報繳納貨物稅。

補繳貨物稅的計算方式，依貨物稅稽徵規則第44條之1規定，為該車輛出廠或進口的貨物稅完稅價格，依所得稅法第51條規定之平均法計算未折減餘額，按規定稅率計算。

北稅局提醒，免徵貨物稅車輛如因改變用途而不符免稅規定，納稅義務人未依規定於轉讓或移作他用次日起30日內申報補繳貨物稅者，如未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前自動補報繳所漏稅款者，得加息免罰。

貨物稅 免稅 財政部

延伸閱讀

買26元飲品就中獎！7-ELEVEN統一發票開出5張千萬特別獎

千萬富翁是你嗎？7-8月統一發票開獎 千萬特別獎「21981893」

企業盈虧互抵 四個必要

房地取得日 移轉登記日為準

相關新聞

財產無償送人 要課贈與稅

民眾將財產無償送給別人，對方也同意接受，就屬於贈與稅課徵範圍。財政部提醒三種常見「無贈與之名、卻有贈與之實」情況，依稅法...

列報長照扣除額 應附證明

台灣邁入高齡化社會，因應失能、失智人口增加所衍生的長期照顧需求與日俱增。為減輕家庭照顧身心失能者之租稅負擔，所得稅法第1...

免徵貨物稅車輛 改變用途要繳稅

財政部台北國稅局表示，免徵貨物稅車輛因改變用途而不符免稅規定者，除貨物稅條例第12條第5項所定車輛外 ，應於轉讓或移作他...

扣繳單位付租金 留意扣繳率、期限

南區國稅局表示，營利事業、機關團體等扣繳單位給付租金時，扣繳義務人除應注意依所得稅法相關規定辦理扣繳稅款及申報扣（免）繳...

建築大老：囤房稅不止懲罰建商 民眾財產也遭殃「自住客別太天真」

立法院新會期日前開議，囤房稅2.0版修法即將討論。台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏今天指出，起造人是新建房屋的生產者，待...

建商公會：建商是生產者、房屋是存貨非囤貨 囤房稅2.0不合理

立法院日前開議，囤房稅的修法即將討論。台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏今(25)日表示，起造人是新建房屋的生產者，待售餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦