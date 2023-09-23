明揚屏東工廠大火奪數命 財政部：6年前早喪失優質企業認證資格

明揚公司（8420）發生爆炸慘案，有媒體報導明揚曾獲財政部優質企業認證（AEO），財政部關務署今（23 )日指出，明揚曾在2014年10月取得AEO，但認證三年效期一到，在2017年10月就喪失認證資格，早已不是關務署認證的AEO。

關務署表示，優質企業認證制度是我國為符合世界關務組織（WCO）的國際貿易安全與便捷標準架構所設置，目的是為促進貿易便捷化及通關效率，就符合優質企業認證及管理辦法所定要件者，給予一定通關便利，並以嚴謹態度定期審核供應鏈安全相關流程與機制。

明揚雖在2014年10月通過審查，惟僅取得三年有效期，三年效期屆期未再申請驗證，已在2017年10月喪失其優質企業資格。

關務署說明，海關一向秉持嚴格審核、持續管理態度來管理 AEO，確保該認證名符其實。