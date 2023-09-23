綁定雲端發票載具 用悠遊付領取兌獎拿好康

為鼓勵「環保生活，便利消費」概念，悠遊卡公司（6035）於9月推出「悠遊付手機條碼幸運彩」活動，民眾只要完成悠遊付綁定發票手機條碼載具，並開啟悠遊付自動兌獎，就可以參加「悠遊付手機條碼幸運彩」抽獎，領取回饋金喔。

整合悠遊卡、悠遊付載具歸戶拿好康回饋，活動推出大受好評並提前額滿，呼籲有掃載具習慣的消費者們，9月25日統一發票開獎日當天，悠遊卡FB粉絲專頁還會進行第二波幸運彩號碼對獎活動，敬請把握機會。

悠遊付自推出至今穩定成長，目前已突破250萬會員，持續推出各種無現金服務。台灣民眾雲端發票使用率已超過5成，悠遊付去年也全新推出「悠遊卡載具歸戶」功能，只要花不到3分鐘，將手中所有的悠遊卡、手機載具綁定悠遊付，可享自動兌獎、自動入帳悠遊付錢包、免扣印花稅3大好處，中獎者也會貼心收到入帳提醒訊息，讓你中獎資訊不漏接。

為了鼓勵大家多多使用載具歸戶，悠遊卡公司表示，只要在2023年9月24日23時59分前完成悠遊付「綁定手機條碼載具」+「開啟悠遊付自動兌獎」之悠遊付會員，悠遊卡FB粉絲專頁將會在9月25日抽出「悠遊付手機條碼幸運彩」號碼，若綁定的消費者手機條碼載具末3碼，剛好符合幸運彩號碼（不限順序），即可得88元悠遊付回饋金。

舉例來說，若你的手機載具為末3碼為「2CJ」，悠遊付手機條碼幸運彩抽出了「J2C」，恭喜你即可獲得88元悠遊付回饋金，你也不用做任何登記，悠遊付會自動偵測到符合條件的消費者，10月份會將回饋金發送到你的悠遊付錢包中。

若沒抽中的民眾也沒關係，悠遊卡FB粉絲專頁除了在9月25日公告幸運彩號碼之外，也會有加碼彩蛋小活動，歡迎踴躍參加。

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