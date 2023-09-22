是你嗎？ 13張5-6月期統一發票大獎未兌獎
112年5-6月期統一發票日前開獎，財政部賦稅署統計，目前還有13張大獎得主「從缺」，提醒民眾檢視一下手中的發票，在11月06日前完成兌領，免得與財神爺擦身而過。
賦稅署指出，其中未兌領的千萬大獎有8張、200萬獎項則有5張。其中千萬大獎分別是北投知行路的全家便利商店，消費菸品等商品共122元、萬華的阿宗麵線，消費金額120元、繳交大台北區瓦斯公司的瓦斯費，金額442元、支付foodpanda外送費等，共58元、宅配通費用800元、中市梧棲區文昌路7-ELEVEN購買食品等85元、在台南市臨安路日藥本舖消費820元、在中油燕巢加油站加柴油301元。
至於未兌領的200萬獎項則分別是在博客來消費268元、在桃園市八德區福德一路的小七消費20元、在中市西屯區新科路的小七消費64元、在嘉義市文化路的TEA'S原味消費45元、高雄市三民區熱河一街的北回木瓜牛奶消費105元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 租金連漲25個月！專家：囤房稅拍板、房東磨刀霍霍
▪ 省下萬元！強者DIY「捲尺自動門」 成本才一個銅板
▪ 國總統大選黑天鵝擾亂 大師董座：北市豪宅賣壓有感增加
▪ 為改建鋪路？新光吳東明砸1.1億 買林森北路57年老公寓
▪ 國泰金9月經濟信心調查 買賣房屋意願攀升
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言