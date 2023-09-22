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是你嗎？ 13張5-6月期統一發票大獎未兌獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部統計，112年5-6月期統一發票還有13張大獎得主「從缺」。本報資料照片
財政部統計，112年5-6月期統一發票還有13張大獎得主「從缺」。本報資料照片

112年5-6月期統一發票日前開獎，財政部賦稅署統計，目前還有13張大獎得主「從缺」，提醒民眾檢視一下手中的發票，在11月06日前完成兌領，免得與財神爺擦身而過。

賦稅署指出，其中未兌領的千萬大獎有8張、200萬獎項則有5張。其中千萬大獎分別是北投知行路的全家便利商店消費菸品等商品共122元、萬華的阿宗麵線，消費金額120元、繳交大台北區瓦斯公司的瓦斯費，金額442元、支付foodpanda外送費等，共58元、宅配通費用800元、中市梧棲區文昌路7-ELEVEN購買食品等85元、在台南市臨安路日藥本舖消費820元、在中油燕巢加油站加柴油301元。

至於未兌領的200萬獎項則分別是在博客來消費268元、在桃園市八德區福德一路的小七消費20元、在中市西屯區新科路的小七消費64元、在嘉義市文化路的TEA'S原味消費45元、高雄市三民區熱河一街的北回木瓜牛奶消費105元。

消費 全家便利商店

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