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政院通過囤房稅2.0 粗估囤房族每戶增稅逾4,000元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部推動囤房稅2.0，調升非自住住家稅率（囤房稅率），粗估囤房族每戶平均加稅逾4,000元。聯合報系資料照片
財政部推動囤房稅2.0，調升非自住住家稅率（囤房稅率），粗估囤房族每戶平均加稅逾4,000元。聯合報系資料照片

財政部推動囤房稅2.0，調升非自住住家稅率（囤房稅率），粗估囤房族每戶平均加稅逾4,000元。此外也新增信託防弊條款，並授權地方政府可視情況針對商辦等「非住家房屋」訂定差別稅率，給予地方更多武器，促使未有效使用房屋釋出。

行政院會今日通過囤房稅2.0草案，針對特定房屋以外的非自住住家，調升稅率到2%至4.8%，且要求地方應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵；另外對於全國單一自住且排除豪宅者，稅率可從現行1.2%降至1%。

受此次修法調升稅率影響而加稅的族群（以囤房族為主），約有89萬戶至128萬戶，合計增稅45億元至55億元，換算下來，每位囤房族平均加稅4,300元至5,000元左右。不過實際仍須視地方稅率設計、個人房屋使用情形而定。

除強制地方針對「非自住住家」訂定囤房稅外，財政部修法也授權地方政府可針對「非住家用房屋」訂定差別稅率，這部分雖非強制，但卻是給予地方更多武器，可因地制宜運用。

賦稅署長宋秀玲表示，非住家用房屋包含營業用及非住非營。營業用房屋像是商辦，法定稅率為3%至5%，目前全國22縣市皆以最低稅率3%課徵；非住非營則是供人民團體使用，法定稅率為1.5%至2.5%，目前各縣市皆為單一稅率1.5%或2%不等。

宋秀玲指出，這項修法是想提醒地方政府，還有這項政策工具可使用，實務上若發現非住家用房屋，也有囤積居奇、未有效運用情況，縣市政府也能祭出差別稅率。

另外，今日行政院會通過版本新增信託防弊條款，為避免大戶規避囤房稅，財政部再上一道鎖，規定信託房屋應改歸戶委託人，併入委託人戶數計算；確定他益信託房屋則歸戶屬受益人。

舉例而言，甲君持有十戶非自住住家房屋，其中八戶信託給乙君，受益人為自己，此時在計算房屋稅時，信託的八戶仍要歸在甲君名下，以持有非自住十戶稅率課稅。

另外政院草案在立法說明欄位中，也參考地方政府實施囤房稅經驗，未來財政部訂定持有戶數認定相關子法時，可望排除公有房屋、勞工宿舍及停車位。

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