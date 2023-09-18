頂客族快看過來！配偶遺產要和小叔分？ 律師直言：是真的

現代許多夫妻認為養育孩子的開銷大，因此決定不生小孩。近期，有一新聞稱，一對50多歲的夫妻，先生因罹癌時日不多，打算處理遺產時，卻發現兩人沒有小孩，且男方父母過世，而根據民法第1138條，先生唯一的弟弟即擁有繼承權。對此，律師林智群直言「是真的。」

夫妻因沒有小孩，須和配偶的兄弟姐妹共分遺產，引起網友議論。林智群律師（klaw）表示，新聞中所引用的法律是真實存在的，並坦言「一般人都以為沒小孩，那先生遺產就是全部歸配偶，其實不是！」

林智群為讓民眾更好理解此法，舉例四種遺產繼承情況，「一、有2個小孩：太太、小孩各1/3。二、有一個小孩：太太、小孩各1/2。三、沒小孩，公公婆婆還在：太太固定拿1/2，公婆拿1/2。四、沒小孩，公婆去世：太太固定拿1/2，其他由先生的兄弟姐妹平分。」他指出，因太太與小叔小姑的關係較遠，若遇到類似情況，配偶常會因心理無法接受，而產生糾紛。

為避免相關糾紛，林智群說明，夫妻間不需繳納贈與稅，還可以申請不課土地稅，因此先生將房子「贈與」給太太，是最好的處理方式。他也補充，若先生銀行帳戶現金很多，生前也可盡快轉到太太帳戶，不然同樣要與手足分配，他直言「死後再來轉帳，小心被小叔告侵占喔！」

貼文一出，網友們紛紛表示長知識，「長知識了！謝謝」、「學到了」、「頂客族要知道的法律知識」、「新知識！」。但也有網友認為該法不合理，「這法律很不公平」、「真的是莫名其妙的法律」、「所以這是處罰沒有生小孩的家庭囉？」