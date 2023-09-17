稅收良好 前八月中央統籌稅款收入達成率逾八成

今年前八月稅收狀況良好，累計稅收創同期新高，使中央統籌分配稅款截至8月，收入達成率超過八成，穩定分配給地方政府。至於明年1月地方能否分到統籌分配稅款紅包，仍要等到年底才會明朗。

根據財政部統計，今年截至8月，統籌分配稅款收入共2,865億元，達成全年估算數的81.7%，相較於往年同期，達成率可說是在前段班。其中2,695億元為普通統籌稅款，170億元為特別統籌稅款。

各項稅源方面，所得稅收入1,402億元，達成率87.2%最高；營業稅收入1,333億元，達成率近八成；貨物稅收入111億元，達成率約七成；土地增值稅受到房市趨冷拖累，收入不到20億元，達成率不到五成。

中央普通統籌分配稅款會依據每年通知分配金額，按12個月平均發放給地方政府，而如果當年度稅收執行情況良好，相關稅源超過預算數，財政部會在隔年1月撥付「第13次」，時間點通常落在農曆春節前，成為地方政府期待的紅包。

以今年通知分配數來估算，目前實際收入較已分配金額約多出數百億元，情況堪稱樂觀。

不過財政部表示，全年稅收雖可望達到預算數，但會超過預算數多少，仍要到年底才會明朗，地方政府仍應審慎規畫財政、開源節流。