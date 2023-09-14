不動產稅制複雜 資誠教戰傳承策略

資誠聯合會計師事務所舉辦「資誠家族及企業永續辦公室-不動產及財富傳承策略研討會」，探討台灣日趨複雜的不動產稅制及家族財富傳承過程可能面對的實務議題，並邀請財政部高雄國稅局局長陳柏誠分享不動產相關制度以及相關因應策略。

資誠家族及企業永續辦公室會計師陳筱娟透過近期的社會新聞5億高中生案例指出，不同時期的傳承規劃，將導致不同稅負及遺族保護效果。高資產人士除關注稅負成本外，也應考慮晚輩承接財產後的生命安全，及如何有效利用財產協助家族永續發展。

高雄國稅局長陳柏誠表示，我國房地合一稅制自2016年實施，2021年房地合一2.0施行及相關主管機關行政釋令，目前法令已趨完備。加上今年修正「平均地權條例」新法，其中包括預售屋限制轉售、私法人購屋許可制以及重罰炒作等措施，及財政部近期推動的囤房稅2.0或其他如選擇性信用管制措施等，在在顯示政府為健全房市的決心。

資誠企業管理顧問公司副總經理封昌宏指出，在不動產稅制及法律不斷變革下，不動產繼承或贈與有極為複雜的法律及稅務問題，透過信託可否解決一些具爭議性的問題？封昌宏以信託的架構探討不動產的稅務及法律規劃，提出不動產直接贈與或繼承不同的選擇方案，協助客戶順利將不動產完成傳承，降低不動產傳承過程中的稅務及法律風險。

資誠家族及企業永續辦公室副總經理邱崇文表示，股權是許多家族企業的重要課題，其傳承除稅負議題外，對於企業核心價值等無形資產在傳承過程延續，以及股權中經營權、所有權、受益權妥善安排，甚至治理平台建立等，也都考驗掌權者的智慧。

另針對持有不動產的非上市櫃企業，也須留意交易家族企業股份時之稅負，因房地新制下有關「特定股權交易」之適用與否涉及許多專業判斷，例如不動產與股權之價值認定、間接持股狀況等均可能影響「持股比率」及「股權價值」要件之評估，可能導致移轉時落入房地合一稅之課稅範疇，建議可尋求稅務專家的協助，避免未來衍生其他風險。