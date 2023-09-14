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台南房市解凍！8月房地合一稅收激增58.5%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

依據財政部資料，今年8月全國個人房地合一稅收39.30億元，比去年同期增加25.1%，不僅為今年單月新高，更為歷年同期新高，其中台南市8月個人房地合一稅收3.92億元、年增58.5%，創台南市14個月以來單月新高。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，政府健全房市政策逐一上路，市場新規則大致底定，房價變動不大，觀望已久的買方決議進場，加上7月中旬新青安專案拍板定案，強化買方購屋意願，稅收轉為正向成長。

今年前8月全國合計稅收227.85億元、年減4.4%，雖然總量仍低於去年同期，但今年上半年稅收合計155.98億元，年減幅高達10.4%，顯示今年第3季開始成交價量有進展，雖然今年前8月稅收跟去年同期比較為下跌，但年減幅逐漸收斂。

觀察單月稅收有增溫跡象，台南市今年1~8月個人房地合一稅收17.68億元，跟去年同期比重跌23.3%，不過8月創單月新高，房地合一稅收王依然由台中市擔當，8月稅收7.58億元、年增35.6%，高雄市為六都中，唯一8月份的房地合一稅收比去年少的區域，8月稅收4.8億元與7月份相當，比去年8月低4.6%。

郎美囡表示，今年買賣雙方持續試探價格底線，但賠售僅零星個案，未出現區域性價格崩跌，此外，賣方若在2016年到2018年入手，大部分買在相對低點，今年出售價格有增值空間。

再者，7月平均地權條例子法上路後，預售屋限制轉售，在此之前擠出一波預售買氣，之後買方逐漸聚攏到成屋市場，且今年自用買盤撐場，因此有自住需求或商用需要的區域房市回穩，如台南市先前因科技業議題房價飆升，政府強力打炒房讓買方擔憂套於高點，造成買氣下滑，但台南園區今年營業額超越竹科，又陸續有科技大廠布局南科的議題，新案價格一再創高，賣方出售多有增值，故稅收增加。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行先前五波升息，且在6月祭出第五波房市管制，今年累積房地合一稅收走跌並不意外，不過房地合一稅2.0拉高5年內短期持有轉售的稅率，強化賣方惜售心態，反倒讓市場供給量縮小，平均地權條例子法也不溯及既往，市場沒有拋售潮，買方的選擇有限，房價因此穩定發展，轉售仍有增值。

個人房地合一所得稅。資料來源／住商機構
個人房地合一所得稅。資料來源／住商機構

房地合一 房市 房價 平均地權條例

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