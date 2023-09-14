進口陸太陽能板 須附證明

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

露營風潮興起，不少露營客在電商平台網購買太陽能板，以架設在車頂蓄電。不料，中國大陸製的太陽能板透過海運快遞進口，卻遭到海關查扣。針對層出不窮的消費糾紛，基隆海關表示，商家進口中國大陸製太陽能板，須注意輸入規定並檢附產地證明文件以利通關，如果集貨商心存僥倖，未檢附產地證明文件， 且為了節省運費成本而超量進口，以致被退運或沒入，恐造成消費者損失。

基隆關說明，太陽能板輸入規定代號為「MW0」（大陸物品不准輸入）及「468」（應檢附出口國、產製國政府或其授權單位出具之產地證明文件外，並應檢附模組及其電池非大陸地區產製之文件或切結書供海關查驗）。

依據「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可文件規定」，若大陸製太陽能板的起岸價格（CIF）在新臺幣32,000元以內，且單項數量在 24 件以內者，輸入規定「MW0」部分，則免申請專案輸入許可。

太陽能 海關

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