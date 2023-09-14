進貨退出 當期申報扣抵

財政部高雄國稅局表示，依統一發票使用辦法第20條第1項規定，營業人銷售貨物或勞務，於開立統一發票後，發生銷貨退回或折讓等情事，而開立統一發票之銷售額已申報者，應取得買受人出具之「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」。

故買方營業人發生進貨退出或折讓，應於進貨退出或折讓之發生日出具「銷貨退回、進貨退出或折讓證明單」，除作為本身申報扣減進項稅額及記帳憑證外，應交付賣方營業人作為申報扣減銷項稅額及記帳之憑證。

高雄國稅局說，加值型及非加值型營業稅法第15條第2項後段規定：「營業人因進貨退出或折讓而收回之營業稅額，應於發生進貨退出或折讓之當期進項稅額中扣減之。」營業人申報扣抵銷項稅額之進項稅額憑證，之後發生進貨退出或折讓，屬於原申報進項稅額的減少，若未依規定於發生當期申報扣減進項稅額致生虛報進項稅額之情事者，依同法第51條第1項第5款規定，應處漏稅罰鍰。