稅務合規 企業視為大挑戰

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

勤業眾信聯合會計師事務所昨（13）日發布《2023年稅務轉型趨勢調查》，內容指出，超過四成（43%）企業將「稅務合規」視為最大的挑戰。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務及法律市場發展暨品牌行銷負責人許嘉銘指出，企業經營者已開始運用多方資源來解決合規議題，例如：藉由IT和財務人員間的協作，將稅務資訊整合至企業ERP系統，以獲取全球準確及時的稅務數據；或透過外包予專業第三方單位，取得稅務科技專業技術達成稅務合規。

報告指出，2023年稅務轉型五大關鍵趨勢：一是全球稅務合規借重數據管理和系統整合，二是提高效率和降低成本依然重要，三外包是獲取稅務科技專業技術的主要策略，四為稅務工作不再僅限於稅務部門，最後是催生「混合性稅務專業人員」。

針對稅務合規，研究顯示高達43%的企業認定，遵循世界各地不斷變化的稅法，是執行稅務合規最大的挑戰。報告指出，企業稅務部門未來三到五年就將面臨挑戰。

因應稅法變動，報告顯示，31%的受訪企業表示，企業稅務部門未來三至五年內的優先事項將是提高稅務部門效率以及降低營運成本。

「外包」被視為是企業提高效率的策略工具之一，外包稅務部門在於能獲取最新的稅務科技技術（54%），而非單純為了降低營運成本（51%）；而45%的受訪者認為，外包可有效降低企業在科技工具的資本支出。

報告還指出，53%的受訪者認為，設立服務中心能有效降低營運成本。

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