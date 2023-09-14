辦理資產重估 三個注意

營利事業辦理資產重估，重估後增加價值可增加提列折舊，短期可達節稅，長期來看則具延期納稅效果。財政部提醒營利事業，辦理資產重估要留意三件事，包含申請期間、重估辦法修正內容、重估流程等。

根據《所得稅法》61條規定，營利事業固定資產、遞耗資產及無形資產遇到物價上漲達25%時，可實施資產重估價，財政部每年年初會根據行政院主計總處提供的物價指數，來編列「資產重估用物價倍數表」。

以2022年為例，當年物價指數較1980年以前年度、1986年至1994年、1999年至2003年，分別上漲達25%以上，公司在這些年度期間取得的資產，就可申請資產重估，並依物價倍數計算重估價值。

辦理資產重估有何好處？財政部官員表示，重估後增值差價，免計入所得課徵營所稅，同時可增加折舊、攤折額等損費，物價上漲後辦理資產重估，每年可提列折舊將會增加，達到延期納稅、節稅效果。

財政部提醒公司辦理資產重估，要留意三件事。首先是申請期間，依規定應在會計年度終了後第二個月起一個月內提出申請，以曆年制公司為例，申請期間即為明年2月。

其次要留意資產重估辦法修正內容。財政部近日預告修正草案，主要配合商業會計法、營所稅查核準則等修正，預計自今年度上路，換言之，明年2月辦理資產重估時就要適用新辦法，最快明年5月申報營所稅時即可增列折舊。

官員解釋，此次修正因應主計總處停編躉售物價指數，因此物價指數改以生產者指數為準。

另外，固定資產的重大組成部分，原本應合併重估價值，未來可改單獨分別重估，例如一架半導體設備，重大組成部分可能可區分為零組件、系統、設備等，從前必須合併重估，未來可依規定耐用年數單獨提列折舊。

最後要留意重估流程。符合辦理資產重估規定的營利事業，應檢具資產重估申請書，寫清楚設立日期、會計年度起訖日、是否曾辦理資產重估等，向國稅局申請。

國稅局原則上會在一個月內核准，營利事業應在接到核准書60日內填寫申報書、重估資產總表、明細表等，受理國稅局應在接到申請日起90日內審定。