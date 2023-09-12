房市交易回穩？8月房地三稅目寫今年以來單月新高

財政部今（12）日公布8月土增稅、契稅、個人房地合一稅，三稅目皆為今年以來單月最大規模，財政部分析，雖房市仍受升息效應影響，投資呈觀望，但新青安貸款方案上路後，提升首購、自住意願，對照內政部移轉棟數，業界認為房市交易已有穩定跡象。

財政部統計，8月土增稅71億元、契稅15億元、個人房地合一稅39億元，都是今年以來單月新高。

其中土增稅單月年增率一度在7月轉正，但8月又轉為負成長2.6%，財政部指出，主因去年同期有大額稅款入帳；而契稅則因新建案交屋，房屋現值較高，8月年增幅達23.3%，已連三紅，又以新竹市、新北市增加較多；個人房地合一稅8月年增25.1%，以台中、新北、台南增加較多。

觀察累計稅收，前八月土增稅仍年減25.7%，是2002年以來最大減幅；累計契稅年減10.2%，是2017年來最大減幅；累計個人房地合一稅年減4.4%，則是歷年同期最大減幅。

財政部官員表示，土增稅與持有長短有關，持有時間愈長，土地漲價總數額愈大，土增稅愈高；契稅則與現值有關，屋齡愈新、評定現值愈高，契稅可能較高；房地合一稅則與買賣價差、持有時間長短相關。三稅目未必與房市景氣全然劃上等號。

不過官員表示，對照內政部統計，8月六都建物買賣移轉棟數年增5.5%，多數業界看法認為，房市交易量有趨穩跡象。