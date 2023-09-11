電子發票整合平台塞車 財政部：明年新平台將上線

財政部今（11）日表示，電子發票整合服務平台適逢單月營業稅申報期間，加上近年電子發票使用急遽成長，導致平台達到流量高峰，今日起增加排隊機制，並已啟動新平台建置，新平台預計2024年1月1日上線。

財政部表示，電子發票整合服務平台適逢單月1至15日營業稅申報期間較為忙碌，營業人登入後若出現等候畫面，請勿關閉瀏覽器，系統將視流量依序導轉。

財政部表示，平台自2011年至今已超過十年，除相關軟硬體設備老舊、無法擴充升級外，電子發票使用率也急遽成長，從2011年2億張至2022年84.5億張；截至今年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼已超過1,400萬個，導致應用系統及資料庫效能不足。

為避免平台全面無法對外服務，財政部今年7月11日啟動流量管制機制，一旦達上限將出現「人數過多，稍後再登入」畫面，並於今日增加排隊機制，提供預估等待時間。

財政部表示，為緩解系統使用率已逼近滿載，財政資訊中心持續盤點調整非急迫性資源，挪供已滿載的系統使用。並已啟動建置新平台，預計2024年元旦上線，提供民眾較佳服務效能。