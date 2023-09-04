囤房稅2.0寬限期擬祭差別稅率 建商公會楊玉全：寬限期還課稅？

針對政府研擬祭出的囤房稅2.0，不僅醞釀改採全國歸戶修法，且非自住稅率最高達4.8%，財政部更規劃訂定寬限期兩年內的差別稅率參考基準，如一年內未出售稅率2%；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（4）日表示，所謂的「寬限期」兩年，是給建商的待售期，但是建案一拿到使照，若甫完工一年就開始課2%的囤房稅，超過一年（第二年）還可能課到3.6%，寬限期還課稅，怎麼會是「寬限期」。

楊玉全強調，建商是投入勞力資本的生產者，不是購屋囤積者，但囤房稅2.0規劃內容卻將建商生產的「產品」與投資囤房者的行為視為一同，一樣以最高4.8%的囤房稅課徵，已引起全國建商的憤慨。

楊玉全指出，建商一直要到產品過戶給買方，才可以脫離囤房稅2.0的懲罰。但若建案產品賣不出去怎麼辦？景氣很差怎麼辦？開發商經營風險大增；另外，拿使照到過戶，還要經過測量、保存登記的行政作業，都更案更複雜，寬限期兩年的時間也不夠。

開發商表示，建商只是生產者、不是炒房者，政府擬推動囤房稅2.0、且寬限期還將訂差別稅率，認為此舉無助於舒緩目前高房價，工料雙漲推升房價上漲的原因還在，這樣的政策真的毫無意義。