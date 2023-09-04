快訊

高虹安副市長去職 柯文哲胞妹被點名接任？本人打破沉默聲明

海葵颱風台灣本島陸警解除了 澎湖、金門晚間起留意強勁風雨

郭台銘參戰大選...賴柯侯民調下跌 侯友宜明天將提社福政見

囤房稅2.0寬限期擬祭差別稅率 建商公會楊玉全：寬限期還課稅？

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

針對政府研擬祭出的囤房稅2.0，不僅醞釀改採全國歸戶修法，且非自住稅率最高達4.8%，財政部更規劃訂定寬限期兩年內的差別稅率參考基準，如一年內未出售稅率2%；中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（4）日表示，所謂的「寬限期」兩年，是給建商的待售期，但是建案一拿到使照，若甫完工一年就開始課2%的囤房稅，超過一年（第二年）還可能課到3.6%，寬限期還課稅，怎麼會是「寬限期」。

楊玉全強調，建商是投入勞力資本的生產者，不是購屋囤積者，但囤房稅2.0規劃內容卻將建商生產的「產品」與投資囤房者的行為視為一同，一樣以最高4.8%的囤房稅課徵，已引起全國建商的憤慨。

楊玉全指出，建商一直要到產品過戶給買方，才可以脫離囤房稅2.0的懲罰。但若建案產品賣不出去怎麼辦？景氣很差怎麼辦？開發商經營風險大增；另外，拿使照到過戶，還要經過測量、保存登記的行政作業，都更案更複雜，寬限期兩年的時間也不夠。

開發商表示，建商只是生產者、不是炒房者，政府擬推動囤房稅2.0、且寬限期還將訂差別稅率，認為此舉無助於舒緩目前高房價，工料雙漲推升房價上漲的原因還在，這樣的政策真的毫無意義。

囤房稅 建商

延伸閱讀

時力批政府與建商唱雙簧 財政部心中只有建商

男子投資柬埔寨建案銷售不如預期 地產公司遭控非法吸金獲不起訴

新北囤房稅通過 藍綠黨團隔空交火

新北囤房稅成臨時會焦點 時力盼藍綠宣誓並別再演爛戲

相關新聞

囤房稅2.0建商寬限期 財政部：從嚴訂定

財政部推動囤房稅2.0，給予建商合理銷售期兩年，建商興建房屋持有兩年內，稅率為2%至3.6%。財政部指出，參考現行已實施...

稅稅唸學堂／老爸合建分屋兒子繼承賣出 怎樣報房地合一稅最省？

林老先生（化名）90年繼承台北市萬華一塊土地，用這塊地與建商合建分屋，106年取得房屋所有權，109年過世，志揚（化名）和弟弟繼承爸爸的那一戶房地。110年1,825萬元賣出。土地用舊制；房屋部分申報房地合一稅，志揚主張適用15%稅率，台北國稅局調整為35%，稅款差了45萬元。

建商1年內餘屋適用稅率2%免累進？ 財部：未定案

囤房稅2.0修法完成後，財政部將端出課稅參考模組給地方政府，也就是依持有戶數多寡，設置對應稅率級距。針對建商1年內待銷售...

企業分支機構要辦稅籍登記

財政部高雄國稅局表示，營利事業的總機構在各地成立分支機構或門市，應先辦妥稅籍登記，並領用統一發票後再營業，不要圖一時之便...

新聞中的法律／簽履約保證機制 防建商擺爛

如果購買預售屋碰上爛尾樓怎麼辦？雖然預售屋購買時都會簽訂契約，不過在簽契約前還是需要仔細查看，建商如果在簽訂契約之際並沒...

欠稅未繳清 不退還擔保品

財政部北區國稅局表示，欠稅人或是欠稅營利事業在提供相當財產擔保後，經稅捐稽徵機關解除出境限制者，因所提供目的是作為繳納欠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦