桃園航空城宮廟領補償金要課20%稅？北區國稅局否認

桃園市議員游吾和指出，航空城開發計畫包括大廟福海宮等8間立案宮廟寺要拆遷重建，廟方雖能領拆遷補償金，市政府也劃設專區協助重建，不過傳出國稅局要課徵20%買賣交易稅，廟方和信眾一片譁然，不滿補償費已經遠遠不夠重建經費，卻還要繳數百萬元到數千萬元不等的稅，何況過去依照法規除了附屬機構有營業行為，否則不用繳稅，不知道國稅局從何認定宮廟領補償費是「獲利」，如果要繳這樣的稅那就不要搬遷。

北區國稅局強調只通知一家宮廟表示可以輔導申報，不是要課稅宮廟有所誤解，游吾和議員日前開協調會，也派員出席解釋是輔導申報，申報不是課稅，會議上還說宮廟可以先不用申報，國稅局會從市府的資料認定，包括宮廟拆遷重建的成本是否大過補償費，按過去處理這類問題，多數是不用課稅。

市議員游吾和日前邀北區國稅局，市府地政、法務等單位與宮廟寺代表協調，游吾和指出宮廟的香油錢是民眾自由樂捐，廟方雖然領航空城徵收補償費，但是後續要再重建，為何廟方會說國稅局要他們繳20%所得稅？如果堅持課稅，寺廟絕不搬遷。

游吾和說，國稅局解釋申報不等於課稅，但過去他問市府補償費會產生什麼稅？回文都說不會課稅讓人信以為真，現在國稅局找上門，市府的話豈不是挖坑設陷井給宮廟跳，總之沒有得到答案，所有廟宇堅持不走、不拆，希望公部門能有公文說明好作為憑證。

北區國稅局表示，依照所得稅法宮廟的的土地不課稅，但是領取建築物拆遷補償相關費用是否要報稅，就要看重置等成本。當初是因為發現有的宮廟補償費高達數千萬元，於是啟動輔導申報機制，希望宮廟在不知道如何填報資料和有虞慮的時候，國稅局可以輔導，例如政府辦理徵收時補償宮廟1000萬元，當中包括損害賠償、重建暫收款等項目，有些會列為宮廟重建的費用；通常補償費還不夠重建所需經費，也就不需要課稅。

北區國稅局指出，目前正在了解市政府核發的拆遷補償、獎勵金、重置成本等補償項目如何計算，國稅局不可能粗糙認定和課稅，會請宮廟申報的用意之一是想了解宮廟補償金的用途，還有市府如何評估自行拆廟與重建宮建廟等成本，當然，以現在物價上調的實況，補償費往往不夠重建的費用，因此應不會有課稅的問題，宮廟誤解國稅局希望申報的用意。