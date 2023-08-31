台版肥咖申報帳戶筆數逐年成長 英國年增26.9%最多

財政部國際財政司今（31）日公布2022年台版肥咖條款（CRS）申報情形，共1,814家金融機構完成申報，申報屬日本、澳洲、英國稅務居住者帳戶資料約16.5萬筆，年增14.3%，逐年成長，其中又以英國成長26.9%最多。

申報金額方面，三個國家合計帳戶餘額1兆7,858億元，年減14.8%，合計收入金額（指支付股利、利息等帳戶流量）年減35.8%，雙雙衰退，這也是CRS上路以來首度出現申報金額減少。

觀察各國帳戶，屬日本居住者帳戶共11.5萬筆，增加約一成，帳戶餘額約1.4兆元，年減18.5%，收入金額578億元則大減66.6%。筆數、金額仍遙遙領先另外兩國，顯示與台灣經貿關係最為密切。

屬澳洲帳戶共2.6萬筆，年增二成，帳戶餘額、收入金額分別為1,960億元、134億元，分別減4.1%、21.9%；屬英國帳戶2.3萬筆，年增26.9%，帳戶餘額、收入金額各為1,282億元、46億元，年增31.6%、16.6%。

國財司副司長李明機表示，金融機構申報各國帳戶筆數皆為成長，顯示台灣與日、澳、英經貿投資關係往來密切，雙方進行稅務資訊交換合作具實質意義，有助增進稅務資訊透明。

對於申報金額減少，李明機則說，日本、澳洲為減少，英國反而增加，各國帳戶情況不一，較難歸咎於經濟景氣因素，財政部會請國稅局了解各金融機構申報金額與前一年是否有顯著落差，會再深入調查。

國財司表示，各區國稅局也會持續檢視申報資料是否有異常，今年下半年也會篩選風險案件，針對金融機構進行書面調查，有必要時實地檢查，確認金融機構遵循CRS規範。

國財司官員表示，過往較常發現金融機構在內控、盡職審查、申報內容方面出現錯誤，由於輔導期已過，今年起國稅局進行抽檢若再發現缺失，將首度祭出罰則，若金融機構故意未進行盡職審查，最高可罰1,000萬元。

財政部強調，國際間交換CRS資訊僅供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，不會將交換資訊直接用於課稅，依法誠實申報的納稅人無須擔憂CRS資訊增加租稅負擔。