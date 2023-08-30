最低稅率決調高至15% 中小企業設門檻

各國爭相啟動調高最低稅負，台灣也要跟上！財政部30日表示，已著手評估是否在1年內調整國內企業基本稅額徵收率，由現行12%調高至15%；此外，為避免中小企業稅賦負擔過重，也在思考以合併營收達7.5億歐元（約新台幣260億元）為門檻，採行差別稅率。

稅率調整免修法

財政部官員指出，台灣營利事業所得稅的名目稅率達20%，但在諸多租稅優惠齊發之下，近年國內企業的平均有效稅率僅約13%至14%；再者，台灣現行的營利事業基本稅額徵收率也只有12%，將不足以因應來勢洶洶的全球最低稅負制。

該官員表示，先前已有台灣科學園區業者建議政府，應適時提高國內營利事業基本稅額徵收率至15%，以接軌國際。財政部內部已著手評估，台灣朝1年內調整營利事業基本稅額徵收率方向進行，由目前的12%調高至15%；官員表示，稅率調整須報行政院核定，但免修法。

財政部官員指出，若能適度調高企業基本稅額徵收率，跨國企業在台灣的有效稅率可提升，有助達成全球最低稅負制要求，避免課稅權旁落他國。

中小企業還是12%

根據OECD規定，合併收入達7.5億歐元的跨國企業集團須強制適用全球最低稅負制，也就是說，合併營收達新台幣200多億元的企業將受影響，初估台灣約有100多家廠商。

財政部官員說，一旦國內確定要調高企業基本稅額徵收率，為避免中小企業稅負過大，政府會考慮按企業規模採行差別稅率，政策評估上會非常嚴謹。換言之，合併營收7.5億歐元以下的企業，有望維持現行12%稅率；7.5億歐元以上企業，將適用15%稅率。

針對企業因應之道，財政部官員指出，布局時應基於合理商業理由，而不是純粹為了節稅，若設立太多層投資架構，在全球反避稅浪潮下，過往的「三明治」玩法將不再適用，建議台商及早重新檢視全球營運布局、交易安排等，投資架構愈直接愈好。

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