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長照促參享租稅優惠 四大門檻敲定了

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

長照機構是重點推動的公共建設，財政部今（28）日公告修正促參重大公共建設範圍，新增住宿型長照機構適用標準，符合四大條件將可適用促參法租稅優惠，即日起適用。

四大條件包含投資額達3.5億元、設床位100人以上、樓地板達2,700平方公尺、三成床位保留弱勢，即可適用促參法租稅優惠，可望吸引業者投入長照促參案。

促參法提供租稅優惠，符合重大公共建設範圍的促參案，可享有最長五年免納營所稅、股東投資抵減營所稅、進口機具設備關稅優惠及投資支出抵減營所稅等租稅優惠。

財政部預估，修正後減稅利益近5億元，但可帶動稅收近25億元，稅收淨增近20億元。

財政部表示，未來上路後，將有助提高民間投資長照公共建設興辦誘因，達成健全長照服務體系，落實社會照顧制度。

長照 財政部

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