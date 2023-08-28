長照促參享租稅優惠 四大門檻敲定了

高雄一位單身姑姑當包租婆，有十多戶房子，根據官員說法：「都是她自己買下的，不是繼承來的。」國稅局還去查了電表，研判幾乎都有人住，但是單身姑姑卻告訴國稅局，都空著。國稅局不放棄，再查個人帳戶，單身姑姑的租金收入全都漏。

2023-08-28 17:37