戶籍遭戶政機關強制遷出 9月22日前提出申請

財政部賦稅署今（24）日表示，符合土地稅法規定可以適用地價稅特別稅率，例如：自用住宅用地、工業用地等，或符合土地稅減免規則規定可以申請減免，例如：騎樓走廊用地等，土地所有權人依規定應在每年地價稅開徵40日前（9月22日前）提出申請，當年地價稅才能適用，逾期申請者，要從次年才可以適用。

賦稅署表示，從2018年至2022年近五年統計，土地所有權人申請地價稅適用自用住宅用地稅率課徵及減免稅案件，每年平均約44萬餘件，除了稽徵機關核准自當年度起適用的案件平均35萬餘件，以及否准適用案件平均5萬餘件外，每年仍約有3.5萬件（約8%）在次年才可以適用租稅優惠。

賦稅署提醒土地所有權人，自今（112）年起適用上述地價稅租稅優惠者，務必在9月22日前向土地所在地之地方稅稽徵機關提出申請，始能適用，距離申請截止日不到一個月，呼籲民眾多加留意，以維自身權益。

該署進一步說明，已依規定申請並經核准適用特別稅率或減免地價稅者，如適用特別稅率或減免之原因未變更，免重新申請，倘適用特別稅率或減免之原因或事實已消滅（例如：全戶戶籍遷出或土地信託等），應即向土地所在地之地方稅稽徵機關申報按一般用地稅率課徵或恢復徵稅；如未申報而減少應納稅額者，依土地稅法第54條第1項第1款規定，除追補應納稅額外，將處短匿稅額三倍以下之罰鍰。

另外針對原適用自用住宅用地稅率，千分之二課徵地價稅之土地，設籍人受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，出境超過兩年，戶籍於109年或110年遭戶政機關依規定辦理遷出登記，導致110年、111年地價稅改按一般用地稅率課徵者，該署特別提醒，土地所有權人最遲須於今年9月22日前向土地所在地之地方稅稽徵機關提出申請，並檢附該戶籍遭遷出者出具其出境期間無法返國係因受疫情影響之切結書，經核准後，110年、111年始可繼續按千分之二課徵，逾今年9月22日申請者，將無法適用；至112年的地價稅，土地所有權人仍應於今年9月22日前提出申請，且經土地所在地之地方稅稽徵機關審認符合自用住宅用地要件，始得按千分之二課徵。