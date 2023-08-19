減稅利多 基本生活費將破20萬

減稅利多來了！主計總處公布一一一年每人可支配所得中位數為三十三點七萬元，據此初步估算，今年每人基本生活費可望調高至二十點二萬元，突破二十萬元，較去年十九點六萬元增加六千元，明年五月報稅適用，多口之家可望受惠。

若以四口之家試算，其餘條件不變下，明年報稅可多扣二點四萬元，以稅率百分之五計算，可望省稅一千二百元；若以百分之十二稅率計算，則四口之家可省稅二千八百八十元。

由於基本生活費是算「人頭」，扶養親屬越多的多口之家，可多減的基本生活費就越多，原則上明年報稅時可望享受到的減稅利益就越多。

但若是單身小資族且無扶養親屬的話，原本可享有的免稅額九點二萬、標準扣除額十二點四萬元，合計起來就已超過基本生活費，因此無法再從綜合所得額中多扣，不是調高基本生活費的主要受惠族群。