房屋稅課徵兩變革 自住優稅新增遷戶籍要件

房屋稅課徵將有兩大變革，首先，未來民眾要適用房屋稅自住稅率1.2%，必須本人配偶或直系親屬遷入戶籍；其次，改為按年計徵，訂定納稅義務基準日為每年2月最後一日、變更使用情形申請期限為每年3月22日。

換言之，自2024年7月1日新版房屋稅條例上路後，民眾必須在每年3月22日前將戶籍遷入自住房屋，才能適用自住稅率。

現行房屋稅條例規定，只要房屋是本人、配偶、直系親屬實際居住使用，即可在全國三戶限額內適用自住稅率，未來增訂戶籍要件，必須遷入戶籍才能適用。

而參考地價稅規定，房屋稅也將訂定納稅基準日為2月最後一天，當天房屋在誰名下，誰就是納稅義務人，舉例來說，甲君在2025年1月將房屋過戶給乙君，乙君在2025年5月就會收到該房屋稅單，課徵期間為2024年7月1日至2025年6月30日。

至於房屋變更使用申請期限則訂在房屋稅開徵前40日，也就是每年3月22日。使用情形變更若使稅額減少，如期申報在當期就能適用，逾期申報則自次期適用；若為稅額增加，則自變更次期才開始適用。

舉例來說，丙君持有房屋在2024年10月1日由營業用變更為自住用，稅額降低，若丙君在2025年3月22日前申報，該房屋可自2025年5月開徵房屋稅時就適用自住，但若丙君逾期申報變更，則要等到2026年5月稅單才適用。

另外，丁君持有房屋在2025年2月10日從自住用變更為營業用，稅額增加，則丁君應在2026年3月22日前申報變更，並自2026年房屋稅開徵時才適用營業用稅率。