大陸全面以數位控稅 勤業眾信示警：台商留意假發票

隨著中國大陸景氣復甦，大陸各地假發票案件明顯增加，勤業眾信稅務部資深執行副總陳文孝今（16）日表示，台商應謹慎面對發票管理，近日有一台商在不知情下取得不實發票作為費用抵扣憑證，最重恐面臨刑事責任。

陳文孝指出，根據《中華人民共和國發票管理辦法》規定，任何單位及個人不得虛開發票，開立發票必須交易雙方有經營業務事實，且發票內容須與交易性質一致。

在大陸，虛開發票若被認定為偷稅行為，將依大陸《稅收徵收管理法》規定，面臨五倍以下罰款，若構成犯罪還會有刑事責任。

陳文孝表示，若買方主張該交易為善意不知情下取得虛開發票，另請求稅務機關認定非屬虛開發票行為，則可避免構成「偷稅」。

實務上大陸稅務機關對這類案件，通常會整合進銷雙方實質關係，並了解是否造成國家稅款損失等多項因素綜合判定，由於個案情況均不同，判定標準較高，稽徵機關都是個案處理，並無通例釋函。

陳文孝表示，大陸金稅四期全面展開，透過各項系統稽核聯查，並同步全面推行專用發票電子化，在大陸若有經營異常、洗錢、逃漏稅等情事，透過零時差資訊傳遞，即時稅務監管，異常行為無所遁形。

陳文孝提醒，中國大陸推行全面數位化電子發票制度即將滿一年，在面對金稅四期與全電發票的全展開，稅務機關都可以即時透視檢查到各企業的營運與財務情形，可說是「以數控稅」之數據監控網絡，台商企業需考慮今後每期與跨期的財務稅務比率合理性，對於相關憑證取得亦需更加確認來源正確性，以免造成稅收優惠無法享有，還須面對稅務機關「全視線查核」。