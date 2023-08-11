囤房稅2.0 財政部擬訂定參考標準給地方政府

財政部推動囤房稅2.0，稅率授權地方政府訂定，不過為避免地方態度消極，財政部擬設計「參考標準」，避免地方稅率訂定過鬆。財政部表示，近期將預告《房屋稅條例》修正草案，拚年底前通過。

財政部長莊翠雲今（11）日率團赴基隆市、宜蘭縣參訪財政設施，並舉辦記者會。

媒體關切囤房稅2.0修法進度，莊翠雲表示，囤房稅1.0在2014年起就已授權地方政府，針對持有多戶非自住住家房屋可在1.5%至3.6%間訂定差別稅率，根據過往執行經驗，2.0方案再往前推展一步，採行全國總歸戶，稅率調高至2%至4.8%，並排除特定房屋。

莊翠雲表示，2.0方案是在現行基礎上再改進，讓租稅負擔合理化，希望明年7月1日上路，反映在後年收到的房屋稅單。

不過，囤房稅2.0仍由地方政府訂定稅率，外界擔憂地方政府若態度消極，例如訂定持有100戶以上非自住才適用較高稅率，將削弱修法效果。對此賦稅署長宋秀玲補充，財政部將訂定建議標準，供地方政府參考。

宋秀玲表示，例如針對經濟發展較為類似的縣市，像是雙北，能有一個共同參考標準，各地方政府不要差太多，以免民眾認為，同樣房子坐落兩個不同縣市，稅率卻差很多。不過參考標準怎麼訂，宋秀玲表示還在考慮中，法案預告期間也會聆聽各界意見。

媒體詢問，參考標準是否具強制力？宋秀玲表示，地方政府應盡財政努力，否則若因未盡力訂定差別稅率，導致稅收損失，還要中央來彌補稅損，其實並不公平，訂定參考基準的目的在此。

據悉，除差別稅率將訂定參考標準，針對單一自住適用1%的排富標準，也就是一定現值以下房屋不適用，也會訂參考標準。

對於下半年房市，莊翠雲表示，目前看來，房價因為區域性不同而有差異，而交易量看起來有比較小，政府希望房地產發展是健康的，盼能抑制不當炒作。

莊翠雲說，政府基於居住正義，已接連採行相關政策，包括中央銀行選擇性信用管制、升息、內政部《平均地權條例》修正、財政部房地合一稅2.0修法等，遏止不當炒作。