提供碳匯 財政部將提出上百公頃土地助陣

碳交所在八月七日正式成立，對於國有地加入淨零碳排陣容，財政部長莊翠雲指出，國產署先前已在盤點可進行植樹、產出碳匯的國有地，由於在產出碳匯的技術上，具有一定的專業性，因此已和中興大學合作，並挑出宜蘭三星，台東池上的國有地來合作。

對此國產署指出，已預計八月底再跟中興大學協商，總共將提出100公頃，包括了在三星提供19.78公頃、池上提供71公頃，來提供碳匯生產，以此拋磚引玉，讓各機關經管的土地一起加入行列。

依照國產署規劃的合作架構，由國產署提供土地，除了收取權利金和地租之外，未來也會對於產生的碳匯，與合作業者共同來分潤，也希望各機關經營管理的國有地一起加入行列。

除了加入提供碳權、碳匯的行列，國產業在社會住宅興建方面，合計至目前為止，由財政部當地主已釋出174.52公頃國有地，包括了協助提供各級政府機關28.38公頃，其中租用3.17公頃國有土地，撥用53處國有土地、2處國有房地（土地面積25.35公頃，建物10筆）興辦社宅；並保留714筆國有土地，面積100.76公頃、3筆國有建物辦理社宅先期規劃。此外也配合內政部指示住都中心興辦社會住宅，提供45.38公頃（包括了捐贈25.48公頃、出租10.92公頃及出售8.98公頃）國有土地，由住都中心提出申請後配合辦理。

對於整體的國有土地活化，財部最新統計顯示，自101年至112年7月底，已標脫土地4，053筆、建物215棟，標租收益（訂約權利金及租金）約26億2，209萬餘元。

在招標地上權方面，財部最新統計自99年至112年8月7日止，列標471宗國有土地，面積186.71公頃，已標脫187宗，面積61.89公頃，決標權利金1，201億3，805萬餘元。此外，在對各部會提供國有不動產，協助包括長照、綠能等產業，財部最新統計指出，截至112年7月底，已簽約且存續者的總面積已有477.02公頃。