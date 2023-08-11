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防止地方政府放水囤房稅 財政部將訂跨縣市共同指標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

財政部今日指出，為了防止地方政府彼此課徵囤房稅的標準落差太大，為求在地方政府之間的課稅標準能平衡，因此賦稅署已著手研訂跨縣市的「共同指標」，尤其戶數和稅率，將是共同指標的兩大最重要的參數。此舉被視為，為了防止有些地方政府放水囤房稅，致使政策成效打折扣而採取的措施。

賦稅署長宋秀玲則說明推動囤房稅立法的進度。她指出，根據行政院會決議，九月底之前要送立院，預定今年底修法通過，現在正加緊趕工草案，落實2.0方案將有幾個重點，包括要求所有縣市都要實施差別稅率，而且要全國合計戶數，並對於非自住、非出租的，將課2%~4.8%的稅率。

對於全國合計戶數來課囤房稅方式，宋秀玲舉例，假設1個人有10棟房屋，分別在雙北市，其中台北有5戶，則在台北的5戶直接對照5戶以上水準，就課4.8%稅率，新北則課3.6%，這就是全國歸戶的方式，該修法立法通過後，將提給縣市議會通過，並在明年7月1日開始實施：「估計會在114年5月房屋稅就可依照2.0方案課稅！」

宋秀玲也指出，因為都市和鄉間居住習慣的不同，因此在單一自住的稅率可授權地方政府訂定，但須排除豪宅；另外在囤房戶數和稅率的對稱性上，宋秀玲也強調，雖授權地方政府訂定，但仍要求要有一定基準來訂定，例如100戶以上才4.8%，這就太不合理，因此，賦稅署已在研訂共同參考標準，特別是在全國共22個縣市，對於經濟發展狀況類似的縣市，更要有共同的參考標準，尤其在稅率及戶數這兩大指標要訂定共同標準。

囤房稅 地方政府

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