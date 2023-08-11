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財長莊翠雲形容下半年房市：「量小價不同」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

對於囤房稅，莊翠雲指出，其實，早在103年時房屋稅條例就有規定「囤房稅」，因為當時對於多戶非自住房屋即有訂定在1.5%~3.6%的差別稅率，現在已有10個地方政府實施差別稅率，她進而指出，如今，2.0更往前推展的部分：「是全國總規戶，不再像過去各地方政府分散。」

另外對公寓1.2%稅率，將單一自住的1.2%降為1%，並依照差別稅率的經驗，減輕單一自住的負擔也更合理化，這些都是2.0版較先前進步的地方。

對於實施囤房稅之後，房市受到的影響，莊翠雲認為，下半年房市和囤房稅應無關，因為是對「已持有者」課稅，而非尚未有房的民眾，且下半年還不會上路，是在12月底之前完成立法程序，明年7月1日開始實施，因此她認為，比起囤房稅，下半年房市的影響主要應來自政府基於居住正義，跨部會採取的一連串措施，包括央行管制、平均地權條例，以及房地合一2.0推動，她並形容，房市看來「量有比較小，但價因為區域性不同，各有不同。」

囤房稅 房市 地方政府

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