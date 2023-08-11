減壓產業繳稅負擔 財政部宣布營所稅暫繳豁免3大措施

考量出口衰退及工業出口不佳等因素，財政部今日再宣布營所稅暫繳利多措施，讓廠商能減壓營所稅的暫繳負擔。 財政部賦稅署長宋秀玲指出，營利事業因新冠疫情影響，若暫繳稅的計算期間，有跨入紓困條例的實施期間者，可享今年的暫繳豁免。

財政部表示，先前在紓困條例施行期間，分別提供109年度、110年度及111年度免辦營所稅暫繳的租稅協助措施，以減輕受疫情影響的營所稅繳稅壓力，而鑑於紓困條例施行至112年6月30日止，不少企業實施曆年制的會計制度，在112年度上半年營運期間，亦即暫繳的所得期間，仍落於紓困條例施行期間（因紓困條例至112年6月30日止)，有鑑於部分營利事業營運持續受疫情影響，因此才提供免辦理112年度營所稅暫繳措施。

但宋秀玲也說明，營利事業112年度會計年度始日在7月1日以後者，其112年度會計年度已非紓困條例施行期間，應適用一般稅制規定辦理暫繳。

財政部進一步指出，為了對企業發揮更多便民效果，若先前已獲財政部核准，免辦理109年度、110年度或111年度營所稅暫繳者，可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳，無須再提出申請；或於辦理112年度暫繳申報期間開始前，已依疫情紓困措施相關規定經國稅局核准延期或分期繳納營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅稅額，或核准退還營業稅溢付稅額者，亦無須再提出申請，可直接適用免辦理112年度營所稅暫繳措施。

除了上述之外，財政部也表示，另外符合下列兩大條件者，亦可豁免今年的營所稅暫繳，包括了：1、經中央目的事業主管機關依紓困條例第9條第3項授權訂定辦法，提供紓困、補貼、補償、振興相關措施者；2、其他因受疫情影響，致短期間內營業收入驟減，例如自109年1月起，任連續2個月之月平均營業額或任1個月的營業額較108年12月以前6個月，或107年以後的任1年同期平均營業額減少達15%，或其他營業收入驟減情形者。