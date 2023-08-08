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台版晶片法投資抵減 明年報稅適用

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導

經濟部與財政部訂定台版晶片法子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」昨（7）日發布實施。台版晶片法租稅優惠今年起適用，明年報稅才能申請投抵，經濟部昨表示，明年2月受理申請，也會舉辦說明會，呼籲符合資格的公司踴躍提出申請。

經濟部官員透露，若以2022年財報來看，符合台版晶片法租稅優惠申請門檻，包括研發費用達60億元、研發密度達6%，約有十多家公司；而研發密度達6%、但研發經費未達60億元，在邊緣的差一點，則有三、四家業者；經濟部盼這些業者加碼投資，符合適用門檻。

新法上路，行政院長陳建仁指出，政府祭出獎勵措施，鼓勵半導體業進行先進技術研發及先進設備採購的投資，給予抵減稅收，讓台灣半導體產業的關鍵研發、技術及生產都根留台灣。確保台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

經濟部表示，為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2（俗稱「台版晶片法」）提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%。

針對適用資格門檻，經濟部表示，考量產業投資現況及引導業者擴大研發之目的，由財經二部共同規劃以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別，期能鼓勵業者加大投資，深耕台灣。

除上述門檻外，母法中已明定有效稅率2023年度為12％，以及2024年度起為15％的門檻要件，經濟部呼籲，未達到此稅率資格門檻的業者，努力達成以適用租稅優惠。

經濟部表示，產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，明訂資格門檻規模、投資支出適用範疇、申請及審查相關規定等。

其中，申請公司是否符合居國際供應鏈關鍵地位及其他資格門檻要件等，將由公司依規定提出相關佐證文件，由中央目的事業主管機關邀集政府機關及專家學者組成審查小組，進行綜合評估審核，以為周延。

經濟部強調，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準的資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減機制，提醒申請公司務必留意相關規定。

經濟部 台版晶片法

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