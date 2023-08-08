快訊

郭台銘返台了！喊沒看到侯友宜關公影片 近期會詳細報告「重要事情」

遺產價值計算 要看往生時價

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

台北國稅局表示，繼承人在申報遺產稅時，不動產價值應以死亡當期公告現值或評定標準價格計算，但「死亡當期」公告現值或評定標準價格卻大有學問。國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產價值的計算，以被繼承人死亡時之時價為準。所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準，房屋以評定標準價格為準。

國稅局舉例，甲先生在民國112年7月15日死亡，遺有台北市土地及房屋各一筆，納稅義務人依112年度公告土地現值申報土地遺產價額為3,000萬元，房屋評定標準價格為100萬元，房地遺產總價額為3,100萬元。

國稅局查對，被繼承人死亡日應適用113年度房屋評定標準價格為80萬元，予以調整不動產遺產總價額為3,080萬元（土地公告現值3,000萬元與房屋評定標準價格80萬元），因此遺產價額可減除20萬元，再按稅率10%計算，減除遺產稅額2萬元。

遺產稅 國稅局 土地公告現值

延伸閱讀

台南釋迦受杜蘇芮颱風災損 8日起受理現金救助

生意火紅…4單親媽攜幼竹北賣地瓜被檢舉 國稅局說話了

雲林斗南鎮工業區處女地全台最便宜搶標 最後5筆土地釋出

杜蘇芮颱風災損 台南市釋迦明起受理現金救助

相關新聞

存貨融資借款 留意認列方式

財政部中區國稅局表示，營利事業因資金需求，以存貨向租賃公司簽訂買賣合約書辦理融資借款，並相互開立統一發票，此種交易雖有銷...

遺產價值計算 要看往生時價

台北國稅局表示，繼承人在申報遺產稅時，不動產價值應以死亡當期公告現值或評定標準價格計算，但「死亡當期」公告現值或評定標準...

無償供通行土地 免徵地價稅

台中市政府地方稅務局表示，依據土地稅減免規則第9條規定，無償供公眾通行的道路土地，在使用期間內，地價稅或田賦全免，土地所...

營業人收取押金 要課營業稅

台北國稅局表示，營業人出租財產，除應於收取租金時依規定開立統一發票外，若有另外收取押金情形，應依照當年度1月1日郵政定期...

台版晶片法投資抵減 明年報稅適用

經濟部與財政部訂定台版晶片法子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」昨（7）日發布實施。台版晶片法...

逾50歲優先裁員違法？一招閃過觸法紅線

台灣出口已經連十黑，景氣燈號則已連八藍，經濟景氣遭遇寒流，目前還看不到盡頭，不少廠商陸續祭出精簡人力方案，其中還傳出有業者優先裁員對象直指「50歲以上」資深員工，如此明目張膽以年齡畫分對象，難道不怕違反法令？也有企業提出「年齡+年資大於70」優惠方案，如此即可避開年齡歧視紅線嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦