遺產價值計算 要看往生時價

台北國稅局表示，繼承人在申報遺產稅時，不動產價值應以死亡當期公告現值或評定標準價格計算，但「死亡當期」公告現值或評定標準價格卻大有學問。國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產價值的計算，以被繼承人死亡時之時價為準。所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準，房屋以評定標準價格為準。

國稅局舉例，甲先生在民國112年7月15日死亡，遺有台北市土地及房屋各一筆，納稅義務人依112年度公告土地現值申報土地遺產價額為3,000萬元，房屋評定標準價格為100萬元，房地遺產總價額為3,100萬元。

國稅局查對，被繼承人死亡日應適用113年度房屋評定標準價格為80萬元，予以調整不動產遺產總價額為3,080萬元（土地公告現值3,000萬元與房屋評定標準價格80萬元），因此遺產價額可減除20萬元，再按稅率10%計算，減除遺產稅額2萬元。