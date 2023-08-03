推囤房稅2.0、不採空屋稅原因？ 財政部這麼說

對於外界呼籲課徵空屋稅、或由中央開徵囤房特別稅，財政部表示，「囤房稅2.0」已具空屋稅精神，且各縣市具城鄉差距，不易由中央訂定全國統一標準，財政部推出「囤房稅2.0」，更能符合現階段需要。

囤房稅2.0列為立法院下半年會期優先法案，目標年底前通過立法院審議，財政部趕在9月送立法院前在官網設置囤房稅2.0專區，希望能更清楚向外界說明政策，並釐清各界質疑。

囤房稅2.0規劃針對特定房屋以外的非自住住家房屋，從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5%至3.6%，調升至2%至4.8%，要求各縣市政府都必須制定差別稅率。

財政部指出，對多屋族而言，囤房稅2.0方案是綜合全國歸戶、全數累進、稅率地板、天花板各調升三分之一、促使未實施囤房稅縣市一步到位等多重加稅措施。

目前尚未實施囤房稅1.0的縣市，例如新北市的囤房族，稅率可能一舉從原本1.5%最高跳升至4.8%，影響重大。

對於外界疾呼應考慮課徵空屋稅，財政部指出，針對持有多戶房屋、未有效使用者，等於是空置房屋者，囤房稅2.0已加重其稅負，具空屋稅精神，無另訂空屋稅必要。

另外也有學者專家認為，可由中央政府統一訂定囤房特別稅，財政部表示，房屋稅屬地方稅，各縣市經濟、交通發展不一，中央不易訂定全國統一標準，因此財政部選擇推出囤房稅2.0，差別稅率仍由地方政府因地制宜，較中央開徵囤房特別稅，更符合現階段需要。

財政部也進一步說明，先前曾提出五點理由而暫未將「全國歸戶囤房稅」列為短期措施，但在經過研處後一一克服，並參酌現行經驗，才推出囤房稅2.0。

首先，針對囤房定義困難、複雜度高，2.0方案排除出租且申報所得、繼承取得共有、建商兩年內寬限期等特定房屋，解決囤房定義困難的問題。

其次，出租且報稅的房東享有較低稅率為1.5%至2.4%，比一般非自住住家的2%至4.8%更低，同時維持社宅、公益出租人優惠稅率1.2%，希望出租適用較低稅負的設計，不僅不會造成稅負轉嫁租金，也可鼓勵房屋釋出到租賃市場。

第三，囤房稅2.0實施後，房屋稅稅率、稅基仍由地方政府決定，避免城鄉差距問題；第四，囤房稅2.0不只是單純稅率調高，而是具有多重加稅效果，可有效加重囤房族稅負；第五，參考南韓經驗，已配套降低出租且報稅房屋稅負，鼓勵釋出房屋，與南韓作法不完全相同。