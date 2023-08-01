去年中央債務比率29.3% 近20年新低

財政部國庫署今（1）日表示，中央政府長期債務比率呈下降趨勢，2022年決算為29.3%，是20年新低；截至今年6月底，債務比率實際數為27.2%，距離債限40.6%還有約2.87兆舉債空間。

國庫署表示，我國中央政府長債未償餘額占前三年度GDP平均數比率自2016年底33%下降至2022年底29.3%，是20年新低。雖我國債務未償餘額上升，長期債務比率仍控管於適度範圍，可具財政韌性支應緊急重大政事所需。

國庫署表示，我國近年因經濟成長動能良好，在GDP逐年成長下，同時稅收徵起情形佳，且債務控管得宜，故雖長期債務增加，惟長期債務比率呈下降情形。

為順利推動一般政務並兼顧緊急重大之政事需要，中央政府以總預算搭配特別預算方式支應各部會資金需求，其中各特別預算編列均係因應緊急或重大政事，依預算法及特別條例規定辦理，與總預算互相獨立且相輔相成。

編列各特別預算主要為支應如新冠肺炎防治及紓困振興、國家重要基礎建設、提升國防安全等資金需求，均有其必要性，且得以政府投資帶動國內經濟成長，進而增裕政府稅收，提升財政量能，形成良性循環，其以舉債支應者，均全數納計公共債務法存量債限規定管控。

財政部表示，將持續會同各部會落實健全財政措施、致力於開源節流，並恪遵預算法、公共債務法及財政紀律法等規定，嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，於實際執行時視歲入執行狀況，審酌增加還本數，降低中央政府債務負擔。