因應囤房稅2.0／參考地價稅 房屋稅稽徵擬簡化

財政部推出囤房稅二點○，非自住住家用房屋改採全國歸戶，未來稽徵行政程序更複雜，為協助地方政府，財政部擬簡化程序，從現行按月計算房屋稅，改按年計算房屋稅，將參考地價稅課徵方式，訂定納稅義務基準日，預計基準日會落在二月、三月左右。

財政部官員表示，相關配套正在研議中，地方政府希望減輕稽徵實務負擔，會將地方意見納入考量，囤房稅二點○修法則預計九月底前送立法院審查。

現行房屋稅按月計算，課徵所屬期間為前一年七月一日起至當年度六月卅日止，地方稅稽徵人員經常需按月查核房屋使用情形，以對應所適用的房屋稅率；此外，若課徵期間內有買賣過戶，過戶時間在當月十五日前，當月起房屋稅向買方課徵，若在十六日後則從下月起再向買方課徵。

由於房屋稅稽徵作業繁瑣，地方稅務人員負擔已不輕，隨財政部推出囤房稅二點○，非自住住家將改採全國歸戶，稽徵作業更形複雜，為減輕徵納雙方負擔，地方政府建議財政部考慮參考地價稅做法，簡化行政作業。

地價稅課徵訂定納稅義務基準日為每年八月卅一日，當日地政機關土地登記簿所記載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅人；另外若要申請適用特別稅率，必須在地價稅開徵前四十日、也就是九月廿二日前申請。

未來房屋稅若比照地價稅，也將訂納稅基準日、申請適用特別稅率截止日，以基準日持有者為房屋稅課徵對象。由於房屋稅是每年五月開徵，預計時點會落在二、三月左右，目前尚未拍板。