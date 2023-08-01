囤房稅2.0簡化稽徵程序 房屋稅擬改按年計算

財政部推出囤房稅2.0，非自住住家改採全國歸戶，未來稽徵行政程序更為複雜，為協助地方政府，財政部擬簡化程序，從現行按月計算房屋稅，改為按年計算房屋稅，將參考地價稅課徵方式，訂定納稅義務基準日，預計基準日會落在2月、3月左右。

財政部官員表示，相關配套正在研議中，目前尚未拍板，地方政府希望減輕稽徵實務負擔，會將地方意見納入考量，囤房稅2.0修法則預計9月底前送立法院審查。

現行房屋稅採按月計算，課徵所屬期間為前一年7月1日起至當年度6月30日止，地方稅稽徵人員常需按月查核房屋使用情形，以對應所適用的房屋稅率；此外若課徵期間內有買賣過戶，過戶時間在當月15日前，當月起房屋稅向買方課徵，若在16日後則從下月起再向買方課徵。

由於房屋稅稽徵作業繁瑣，地方稅務人員負擔已不輕，隨財政部推出囤房稅2.0，非自住住家將改採全國歸戶，稽徵作業更形複雜，為減輕徵納雙方的負擔，地方政府建議財政部考慮參考地價稅做法，簡化行政作業。

地價稅課徵訂有納稅義務基準日為每年8月31日，當日地政機關土地登記簿所記載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅人；另外若要申請適用特別稅率，必須在地價稅開徵前40日、也就是9月22日前申請。

未來房屋稅課徵若比照地價稅，也將訂有納稅基準日、申請適用特別稅率截止日，以基準日持有者為房屋稅課徵對象。由於房屋稅是在每年5月開徵，預計時點會落在2、3月左右，但目前尚未拍板。