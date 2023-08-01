售道路用地免土增稅 兩樣態

台中市地方稅務局表示，民眾林小姐持有一筆位在台中市的非都市土地，現況作道路使用，聽說移轉時可以申請免徵土地增值稅，所以向稅務局詢問免稅要件及相關申請流程。

稅務局說明出售作道路使用的土地，有兩種情形可申請減免土地增值稅。分別為一、位於都市土地範圍內，屬都市計畫法指定的公共設施保留地；二、非都市土地範圍內，已開闢完成或依計畫核定供作公共設施道路使用，且使用地編定為交通用地。

官員表示，位於都市土地範圍內，屬於都市計畫法指定的公共設施保留地，例如：公共設施用地別為道路用地，徵收前移轉，檢附土地使用分區證明書，在申報時可申請免徵土地增值稅。

稅務局表示，依法可徵收的非都市土地，經需用土地人開闢完成或依計畫核定供公共設施使用，並依法完成使用地編定，移轉時可免徵土地增值稅。如果符合相關要件，移轉前須先向需用土地人申請核發「非都市土地供公共設施使用證明書」，取得證明文件後再向地方稅稽徵機關申請。